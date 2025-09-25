Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle 300 okula spor malzemesi desteği sağladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, sporun yaygınlaştırılması ve çocukların fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla 300 okula spor malzemesi desteği sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Valisi Seddar Yavuz, il başkanları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ

Programda konuşan Başkan Sami Er, “Malatya’mızı spor şehri yapmak için çalışıyoruz. Halı sahalar, voleybol sahaları açıyoruz. Bu yatırımları sizler için yapıyoruz. Sloganımız net: Malatya’yı Spor ve Kütüphaneler Şehri yapacağız. Sizlerin coşkusu bize güç veriyor. Her zaman bir belediye başkanı olarak değil, amcanız, dayınız olarak yanınızda olacağım” dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, “Bu program vesilesiyle iyi alışkanlıklar edinmenizi, bir spor dalıyla meşgul olmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıklı ve başarılı bir yaşamın yolu beden ve ruh sağlığından geçer. Bu imkânların şehrimize getirilmesi konusunda Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Okullara malzeme desteği programında AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök’de birer selamlama konuşması gerçekleştirerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın spora yönlendirilmesi için gerçekleştirilen malzeme desteğinden dolayı teşekkür ettiler.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından okullara spor malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER MEMNUN

Programda spor malzemesi alan öğrenciler ve öğretmenler memnuniyetlerini dile getirdi. 4. sınıf öğrencisi Ela Naz Bektaş, “Sami Amca’ya teşekkür ederim” derken, 6. sınıf öğrencisi Erva Solmazgül, “Organizasyonu çok beğendim, okulumuzun çok ihtiyacı vardı” dedi.

Melekbaba Ortaokulu öğretmeni Ali Karagöz, “Çocuklarımızı sanal ortamdan ancak sporla kazanabiliriz” diyerek desteğin önemine dikkat çekti. Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Hacer Türk ise, “En uzak okullardan en merkezi okullara kadar düşünülmüş. Çok malzeme konulmuş” sözleriyle teşekkürlerini iletti.