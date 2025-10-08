İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro kursuna katılan gençlerin sahnelediği “Deli Bayramı” oyunu, yeni sezonda bir kez daha seyirci karşısına çıkacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet üreten Genç İzmir, üyelerinin kişisel gelişimini desteklemeyi ve sanatsal üretim kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Genç İzmir’in ücretsiz tiyatro kursuna katılmaya hak kazanan 30 gencin 6 aylık eğitim sonunda sahneye koyduğu “Deli Bayramı” adlı tiyatro oyunu geçen sezonun ardından bir kez daha seyirci karşısına çıkacak. Tiyatroseverler oyunu 11 Ekim Cumartesi saat 19.00’da, Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyebilecek.

“Deli Bayramı” oyunu, yazar Turgut Özakman’ın Türk tiyatrosuna kazandırdığı önemli ve dikkat çekici eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Toplumun delilik–akıllılık kavramlarını sorgulayan oyun, bir akıl hastanesindeki hastaların ve doktorların hikâyeleri üzerinden aslında dışarıdaki dünyanın daha büyük bir “tımarhane” olduğunu hicvediyor. Gülmece ve parodiyle örülü sahnelerde, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları ekonomik sıkıntılar, toplumsal baskılar, siyasal çelişkiler ve kültürel yozlaşmaların insanı nasıl çıkmaza sürüklediği gösteriliyor. Delilik, bir hastalık olmaktan çok toplumsal düzenin dayattığı baskılara verilen insani bir tepki olarak sunuluyor. Böylece oyun, izleyiciyi “Gerçekte kim deli, kim akıllı?” sorusuyla baş başa bırakarak düşündürüyor ve güldürüyor.

Gençlerin yaratıcılığını sahneye taşıyan oyunu izlemek için Mustafa Necati Kültür Merkezi’ne gidecek İzmirliler, merkeze metro ile Üçyol İstasyonu’na ulaştıktan sonra 575, 579, 879 numaralı otobüslerle veya Konak Aktarma Merkezi’nden Yeşilyurt yönüne giden (başta 18 numara olmak üzere) diğer hatlarla kolayca varabiliyor.