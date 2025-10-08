Uzun süredir Saros sularında görülmeyen kara kefal, bu yıl ağlara bereketle döndü. Balıkçılar yıllar sonra ilk kez bu kadar yoğun kara kefale rastladı, bölge halkı da taze balığın sofralara dönmesinden memnun.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Mecidiye köyü İbrice Limanı'nda, uzun bir aradan sonra yeniden kara kefal bolluğu yaşanıyor.

Bir süredir kaybolan kara kefal, bu sezon adeta geri döndü.

Ekim ayının başından itibaren sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçıların ağları balıkla dolu şekilde dönerken, son yıllarda deniz suyundaki değişimler ve azalan popülasyon dolayısyla balıkçılar, kara kefalin nadiren görüldüğünü belirtti. Balıkçılar, yasal ve avlanabilir boyutta olan kara kefalde bu yılki yoğunluğun umut verici olduğunu kaydetti.

Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça, yıllar sonra yaşanan bu bolluğun hem ekolojik hem ekonomik açıdan önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Uzun zamandır sahillerinde kara kefal bu kadar bol görülmediğini ifade eden Muhtar Akça, "Bu durum doğanın kendini yenilediğini gösteriyor. Balıkçılarımızın yüzü gülüyor, balıkçılık konusunda köyümüzde yeniden bir hareketlilik var. Hem hizmet noktasında, hem turizm, hem tarım noktasında, hemde balıkçılıkta Mecidiye, eski bereketli günlerine dönüyor" diye konuştu.