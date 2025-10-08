Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Balık Pazarı’na Yenişehir Zabıta Müdürlüğü sıkı denetim gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile belediye veteriner hekimleri, Yenişehir’de kurulan Balık Pazarı’nda ortak denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde; balıkların tazeliği, hijyen koşulları, satışa sunulma şekli ve boyutları kontrol edildi. Ayrıca tezgâhlarda eksiklik tespit edilen esnaf gerekli şekilde uyarıldı. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin, belirli periyotlarla düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

‘DENETİMLERİMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ’

Konuya ilişkin açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Esnafımızdan, kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmelerini özellikle rica ediyorum” dedi.