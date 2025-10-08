Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği 2. Uluslararası İnegöl Araştırmaları Sempozyumu 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların da sempozyumu takip edebileceğini ifade ederek davette bulundu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 155’inci yılı anısına, İnegöl Belediyesi tarafından 2. Uluslararası İnegöl Araştırmaları Sempozyumu düzenleniyor. Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle 9 Ekim Perşembe günü başlayıp; 10 Ekim Cuma ve 11 Ekim Cumartesi günleri devam edecek sempozyum öncesi Belediye Başkanı Alper Taban bir açıklama yaparak vatandaşları davet etti.

İNEGÖL’ÜN SAKLI KALMIŞ DEĞERLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasını amaçlayan sempozyuma ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bu sempozyum, Türkiye’nin yeni yüzyılında ekonomisiyle, ticari hacmiyle, tarımsal ürünleri ve turizm potansiyeliyle bölgesinde rol model pozisyonunda yer alan İnegöl’ün saklı kalmış önemli değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve bugünden geleceğin şehrini oluşturmayı amaçlanmaktadır. Ayrıca, kadim geçmişinden bugüne geniş bir perspektif ile bakarak, İnegöl’ün örnek bir şehir olgusu içerisine girmesi adına yeni bakış açıları sunmayı, şehrin ulusal ve uluslararası arenada bilinirliliğini artırmak hedeflenmektedir” dedi.

Sempozyum programının detaylarına ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, şöyle devam etti: “9 Ekim Perşembe günü 10.00’da Kent Müzesi Konferans Salonunda açılış programıyla başlayacak sempozyum öğleye kadar burada devam edecek. Öğleden sonra Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizde oturumlar gerçekleştirilecek. 10 Ekim Cuma günü ise 09.30’da yine Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizde oturumlarımız devam edecek. Cuma günü oturumlarımız 17.45’e kadar sürecek. 11 Ekim Cumartesi günü de Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizde 10.00’da 8’inci oturum ile gün başlayacak. 13.30’da oturumlar tamamlanarak sempozyum sona ermiş olacak.”

73 BİLDİRİ SUNULACAK

“3 gün sürecek sempozyumda farklı üniversitelere mensup akademisyenler ve İnegöl’ün geçmişine ışık tutan yerel araştırmacılar tarafından 13’ü online olmak üzere 73 bildiri sunulacak. Peki hangi konular yer alacak? Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Coğrafya ve Jeoloji, Sosyal Yapı ve Demografi, Göç ve Çok Kültürlülük, Din ve İnanç, Eğitim ve Bilim, Kültür ve Sanat, Gösteri Sanatları, Zanaatlar ve El Sanatları, Edebi Miras, Sağlık ve Yaşam, Ekonomi ve Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Kentleşme ve Şehir Planlaması, Turizm ve Markalama, Gastronomi, Spor ve Etkinlikler, Medya ve İletişim, Halk Mimarisi, Yerel Yönetim ve Katılımcılık, Kadın ve Aile Hayatı, Gençlik Gelecek ve Teknoloji, Çevre Enerji ve Sürdürülebilirlik konuları ele alınacak.”

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

“İnegöl’ümüz için önemsediğimiz bu çalışmada, vatandaşlarımızın da şehri daha yakından tanıma ve geçmişe ışık tutacak bu programa şahitlik etme adına oturumları takip etmesini arzu ediyoruz. Bu vesileyle Perşembe günü 10.00’da Kent Müzemizde yapılacak açılış oturumu ve devamında Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizde devam edecek oturumları takip etmek üzere vatandaşlarımızı 2. Uluslararası İnegöl Araştırmaları Sempozyumuna davet ediyorum.”