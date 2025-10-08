Gazze’de yaşanan insanlık dramının ikinci yıl dönümünde, Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, tarihe geçecek bir tabloya sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, binlerce kişinin katılımıyla şehir tarihinin en büyük dayanışma etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Saat 18.00’de İlyasbey Camii önünden başlayan yürüyüş, Kent Meydanı’na kadar devam etti. Binlerce Gebzeli, şehrin cadde ve sokaklarını vicdanın sesiyle doldurdu. Katılımcılar, Gazze’de süren zulme dikkat çekmek ve Filistin halkına destek vermek için tek yürek oldu.

“YÜRÜ GEBZE AYAKLARINA GAZZE GÜCÜ GELSİN”

Yürüyüş boyunca “Gebze’den Gazze’ye Direnişe Bin Selam!” ve “Yürü Gebze Ayaklarına Gazze Gücü Gelsin” sloganlarıyla katılımcılar, Gazze halkına destek mesajı verdi. Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar, pankartlar ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek dayanışmalarını gösterdi.

Kent Meydanı’nda kurulan platformda konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, katılımcılara teşekkür etti ve yürüyüşe destek mesajını iletti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise aynı platformdan, “Bu mücadele eşref-i mahlukat ile esfel-i safilinin mücadelesidir. Şüphesiz Gazze kazanacak, insanlık kazanacak, biz kazanacağız.” dedi.

Etkinliğe ayrıca Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Siyasi parti temsilcileri, sivil dayanışma platformu üyeleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları yürüyüşe destek verdi.

SAİD ERCAN’DAN BÜYÜK TÜRKİYE VURGUSU

Sumud Filosu aktivisti Said Ercan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ülkemiz bizimle beraber 44 ülkenin aktivistini de aldı. İşte büyük Türkiye! Bu ülkemle bir kez daha gurur duydum” dedi. Katılımcılar, “Gazze için susma, insanlık için yürü” çağrısıyla tek yürek oldu.

KANIT FOTOĞRAF SERGİSİ VE SÖYLEŞİ

Yürüyüşün ardından Kent Meydanı’nda kurulan platformda katılımcılar, Anadolu Ajansı tarafından ortaya konan insanlık suçlarını kanıtlayan nitelikteki “Kanıt Fotoğraf Sergisi”ni gezdi. Ardından gerçekleştirilen “Gebze’den Gazze’ye Bir Nefes” başlıklı söyleşiye Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde; Yıldız Soylu, Ahmet Turgut, Ümit Gülbüz Ceylen, Doç. Dr. Şeyma Denli Yalvaç, Fatih Tuğra Doruk, Said Ercan ve Gazze’den konuk katılımcı Nilay katıldı. Katılımcılar, Gazze’nin direnişine, insanlığın ortak vicdanına ve dayanışmanın önemine dair görüşlerini paylaştı.

Etkinliğe katılan binlerce kişi, Gazze için atılan bu adımın yalnızca sembolik olmadığını bir kez daha gösterdi. Gebze, insanlık adına ayağa kalktı; birlik, dayanışma ve adalet çağrısı tüm şehre yayıldı.

Gazze için yürüyen Gebzeliler, şehir tarihinde unutulmayacak bir sayfa açtı. Binlerce vicdanın birleştiği bu yürüyüş, Gebze’nin insanlık, dayanışma ve umut adına attığı güçlü adım olarak hafızalara kazındı.

O gün Gebze, Gazze’ye bin selam gönderdi.