Trabzon'un Arsin ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan imam Abdüllatif Kıraç’ın cenaze namazı ,Bayburt yeni camiinde kılındıktan sonra toprağa verildi.

Bayburt Müftülüğü'nde görevli vaiz Alim Kıraç'ın oğlu olan ve Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç dualarla toprağa verildi.

Genç imam Trabzon'un Arsin ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulmuştu.Cenaze namazına Bayburt Valisi ,Siyasiler ve bürokratlarla birlikte hemşerilerimiz katıldılar.

Genç İmam kardeşimize Allahtan rahmet diliyoruz.