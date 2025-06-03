Gençlerin akademik başarısından ziyade aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklemeyi hedefleyen "Genç AR-GE" faaliyetlerinin yer aldığı "gencarge.meb.gov.tr" erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda, 81 ilin millî eğitim müdürlüklerince Genç AR-GE faaliyetleri düzenlenirken, faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşılması ve görünür olması amacıyla internet sitesi erişime açıldı.

AR-GE birimleri tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetlerde dezavantajlı gruplarda yer alan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin erken yaşlardan itibaren yetenek ve kapasitelerinin keşfedilerek bilimsel, teknolojik ve mesleki alanlarda kabiliyetlerini geliştirebilecekleri çalışmalara yönlendirilmesinin amaçlandığı sitede; bilim ve teknoloji fuarları ve AR-GE kamplarından fikir alışverişini, beceri gelişimini ve üretim odaklı eğitimi destekleyen atölyelere yönelik bilgilere kadar bir çok konu ve projeye yer verildi.

İnternet sitesinde yer alan "GençFikir" sekmesi üzerinden öğrenciler araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve fikirlerini paylaşabiliyor.