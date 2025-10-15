Sakarya'da Hızırilyas Arıtma Tesisi'ni ziyaret eden SAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, SASKİ'nin su arıtma ve analiz süreçlerini yerinde inceledi. Yılda 8 bin numune ve 188 bin parametrenin teste tabii tutulduğu merkezde su, toplum sağlığının temel unsuru olarak vurgulandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan su arıtma ve kontrol süreçlerinin son misafirleri Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri oldu.

SASKİ, SAÜ’lü geleceğin doktor adayı Tıp Fakültesi öğrencilerin Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisi ve Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı’nda suyun serüvenini anlattı. Doktor adayları su analizi, parametre kontrolleri ve suyun arıtılma süreçlerine bizzat şahit oldu.

Marmara’nın en kapsamlı arıtma ve analiz tesisi Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisi ile Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı’nı ziyaret eden hekim adayları, içme suyunun kalite standartlarını sağlayan test aşamalarını, suyun arıtılma süreçlerini ve analizleri yakından inceledi.

Uzmanlar, suyun kaynağından alınmasından itibaren geçtiği fiziksel ve kimyasal işlemleri detaylarıyla anlattı. Hekim adayları şehrin içme suyunun güvenli şekilde abonelere ulaştırılması için yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi.

YILDA 8 BİN NUMUNE, 188 BİN PARAMETRE…

Yılda yaklaşık 8 bin numune üzerinde 188 bin farklı parametre inceleyen ekilper, son teknoloji cihazlarla yürütülen şebeke suyu kalite testleri, atık su analizleri ve çevresel etki ölçümlerini gösterdi.

Ziyarette su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanım ilkeleri ve çevresel farkındalık konuları ele alınırken geleceğin hekimleri, bu ziyaretin ‘Halk Sağlığı’ derslerine ciddi katkıda bulunduğunu söyledi.