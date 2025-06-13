Gebze Belediyesi öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gebze Ticaret Odası ve İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı, Gebze Kent Meydanı’nda kapılarını açtı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 100'den fazla firma ve kurumun katgıldığı Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı, mesleki eğitim alanındaki fırsatları tanıtmak, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak ve bölgedeki istihdam olanaklarını artırmaya vesile oldu.

Katılımcılar, fuarda yer alan firmalarla birebir görüşme fırsatı bularak, iş imkanları hakkında detaylı bilgi edinirken, Gebze Belediyesi’nin öncülüğündeki bu önemli organizasyonla, ilçedeki mesleki eğitim ve istihdamın güçlendirilmesine büyük katkı sağladı.

Fuarın açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve çok sayıda öğrenci ve Gebzeli katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba açılışta yaptığı selamlama konuşmasında Yapılan çalışmanın önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Günümüzde kimse diplomaya para vermiyor, bilgiye para veriyor. Dolayısıyla biz bilgiyle donanan, kuşanan bireyler olduğumuz zaman, ister meslek lisesi mezunu olalım, isterseniz üniversite mezunu olalım boşta kalmayacağız. Bu gün burada tüm ilgili kurumlarımız olarak sizlere bilgi aktarmak, alt yapı hazırlamak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Başarılı olmak için çok çalışmanız gerektiğini hiçbir zaman unutmayın" dedi.

İSTİHDAM DEMEK AŞ DEMEK

Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy da, konuşmasında istihdamın önemine vurgu yaptı. Modern ekonomilerin en önemli ilgi alanlarından birinin istihdam olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Aksoy, "İstihdam demek, iş demek, aş demek, aile demek, huzur demek, yuva demek kısacası insanca yaşamak demektir. Bu anlamda bu fuarı çok kıymetli buluyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra fuarın açılış kurdelesi katılımcı protokol tarafından alkışlarla kesildi.