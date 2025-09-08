Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu yıl Efeler Ligi’nde mücadele edecek Gebze Belediyesi Voleybol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Sporcularla bir araya gelerek sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, takımın çalışmalarını yakından takip etti ve başarı dileklerini iletti.

Başkan Büyükgöz, açıklamasında, “Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, şehrimizin spordaki yüzü ve gururu. Her bir oyuncumuzun azmi, disiplini ve takım ruhu, bizleri her zaman gururlandırıyor. Efeler Ligi gibi üst düzey bir mücadelede başarıya ulaşmak için gösterdiğiniz özveri takdire değer. Sezon boyunca desteğimiz sizinle olacak ve tüm Gebze olarak sizi destekleyeceğiz. Hep birlikte hem sahada hem de tribünde büyük bir heyecan yaratacağız” ifadelerini kullandı.

Antrenman sonrası sporcular, Başkan Büyükgöz’e teşekkürlerini ileterek, kendilerinden aldıkları destek ve motivasyonun önemini dile getirdi.