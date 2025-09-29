Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta” projesi kapsamında kutsal topraklara gidecek 300 kişilik ilk kafile, Perihan Kıymık Camii bahçesinde düzenlenen programla dualarla uğurlandı.GAZİNTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği “41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta” projesiyle umreye gidecek ilk kafile için uğurlama töreni düzenledi. Perihan Kıymık Camii bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kutsal topraklara gidecek 300 kişilik kafile için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

ŞAHİN: “MAKAMIN HEDİYESİ ŞÜKÜR VE SORUMLULUKTUR”

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, umreye giden vatandaşlara hem duygusal hem de manevi mesajlar verdi. Makamın sorumluluğunu vurgulayan Şahin, “Makamın hediyesini alıyorum, ona şükrediyorum. Annem babam hayatta olsaydı bana ‘kızım işini güzel yap’ derdi. Vallahi de billahi de işimi güzel yapmaya çalışıyorum” dedi.

Umre yolculuğunun bir hakikat yolculuğu olduğunu belirten Şahin, “Yolunuz açık olsun. Valizinize sadece elbiselerinizi değil; dualarınızı, helalliğinizi, merhametinizi de koyun. O nurlu yolculuktan daha nurlu dönün gelin” ifadelerini kullandı.

HAZIRLAR: “DUA VE TESLİMİYET YOLCULUĞUNA ÇIKIYORSUNUZ”

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ise konuşmasında umrenin manevi önemine dikkat çekerek, “Bizleri Medine-i Münevvere’nin, mükerrem şehir Mekke-i Mükerreme’nin yolcuları kılan Rabbimize hamdolsun. Kainatın Efendisi Peygamberimize salat ve selam olsun. Umreniz, yolculuğunuz hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Sizler bir dua, muhabbet ve teslimiyet yolculuğuna çıkıyorsunuz. Cenab-ı Hak orada yapacağınız ibadetleri kabul eylesin” diye konuştu.

UMRE YOLCULARI DUYGULARINI PAYLAŞTI

42 yıllık evli olan Ali Tiryaki, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Allah’ın mübarek kapısına varmanın sevincini yaşıyorum. Bu fırsatı bize sağlayanlardan Allah razı olsun. Çok sevindim, çok mutluyum” diye konuştu.

45 yıllık evli Gürcü Atmaca, mutluluktan gözyaşlarını tutamadığını anlatarak, “Çok mutluyum, konuşamıyorum. Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” diye konuştu.

42 yıllık evli Ali İbrahim Çekaltlı, evlilikte sevgi ve saygının önemine değinerek, “Sevgi ve saygı olursa her şey güzel devam ediyor. Kutsal topraklara gitmek büyük mutluluk. Bu güzel hizmet için emeği geçenlere dualarımız var” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 300 kişilik Umre yolcularını selamlayarak uğurladı.