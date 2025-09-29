Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, haftaya esnaf ziyaretleri ile başladı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılca, esnafla fikir alışverişinde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya'da Başkan Hasan Kılca, İstanbul Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Vatandaşların önerilerini dinleyen Başkan Kılca, belediye olarak esnafla güçlü bir iletişim kurmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

ESNAFIMIZ KARATAY’A DEĞER KATIYOR

Esnafların, Karatay’ı güçlü kılan önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, Karatay Belediyesi’nin alın teriyle şehrine hizmet eden tüm esnafın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Karatay’ın geleceği için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüklerini belirten Kılca, “Esnafımızla sürekli bir aradayız. Vatandaşlarımız şehrin ekonomik kalkınmasına ve kültürel değerinin yükselmesine önemli katkılar sağlıyor. Belirli aralıklar doğrultusunda esnafımızla doğrudan bir araya gelerek istek ve önerilerini dinliyoruz. Belediye olarak güçlü esnaf, güçlü şehir anlayışı kapsamında yaptığımız hizmetleri hemşehrilerimizle beraber belirliyoruz. Karatay’ı daha güzel yarınlara hazırlamak için esnafımızla dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Hasan Kılca, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak, “Vatandaşların bizlere gösterdiği ilgi ve alaka tüm yorgunluğumuzu dindiriyor. Onlarla beraber üretiyor ve büyüyoruz. Şehir ekonomimize yaptıkları katkılardan dolayı tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim işlerini hayırlı ve bereketli kılsın. Karatay Belediyesi olarak her zaman destekçileri olmaya gayret edeceğiz.” şeklinde konuştu.