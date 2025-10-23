Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2022’den 2025’e kadar toplam 18 milyon 392 bin 300 litre mazot desteğiyle üreticinin yanında oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve tarımsal faaliyetleri teşvik etmek amacıyla başlatılan yüzde 100 hibe Mazot Dağıtımı Desteği Projesi kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2022 yılından itibaren uygulanan proje ile Gaziantep genelinde üreticilere bugüne kadar toplam 18 milyon 392 bin 300 litre mazot desteği sağlandı.

Projenin ilk yılı olan 2022’de, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 33 bin 180 üretici, anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından Gaziantep Çiftçi Kartları aracılığıyla 4 milyon 45 bin 100 litre mazot aldı.

2023 yılında destek miktarı artarak 38 bin 145 üreticiye 4 milyon 387 bin 525 litre mazot dağıtıldı. 2024’te ise hem üretici sayısında hem de dağıtılan yakıt miktarında artış kaydedildi. Bu dönemde 43 bin 15 üreticiye 4 milyon 842 bin 800 litre mazot desteği ulaştırıldı.

Bu yıl da destekler devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla 46 bin 423 üreticiye toplam 5 milyon 116 bin 875 litre mazot dağıtımı gerçekleştirilecek. Böylece, 2022’den 2025’e kadar çiftçilere sağlanan toplam mazot miktarı 18 milyon 392 bin 300 litreye ulaşacak.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, son üç yılda Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üretici sayısı yüzde 30 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde işlenebilir tarım arazisi miktarında da yüzde 5 oranında artış yaşandı.

Bu gelişme, verilen desteklerin üretimi artırarak kırsal kalkınmayı güçlendirdiğini ortaya koydu.