Edirne Valisi Yunus Sezer ve Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan OSB yatırımcısı Teknik Alüminyum'u ziyaret etti. Fabrika ve istihdam planları görüşüldü. Heyet, Velimeşe OSB'deki tesisleri de inceledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer ve Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan OSB yatırımcısı Teknik Alüminyum’u ziyaret etti.

Ziyarette fabrikanın temel atma süreci, üretim planı ve istihdam olanakları görüşüldü. Heyet, firmanın Velimeşe OSB’deki üretim tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Ziyarete; İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve Keşan OSB Bölge Müdürü Rıza Taşlıtepe de eşlik etti.

Teknik Alüminyum cephesinden ise Yönetim Kurulu Başkanı Jack Cheng, CEO Xiwei Cheng, CFO Seher Yıldırım, Velimeşe OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi Durmuş Turgut ve Velimeşe OSB Bölge Müdürü Emre Güney toplantıda hazır bulundu.

YENİ FABRİKA, YENİ İSTİHDAM

Toplantıda, firmanın Keşan OSB’de kuracağı fabrikanın temel atma süreci, üretim planlaması ve istihdam olanakları görüşüldü. Teknik Alüminyum’un bölgeye yapacağı yatırımın, Keşan ve çevresinde ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.

Ziyaretin ardından heyet, Teknik Alüminyum’un Velimeşe OSB’deki üretim sahasını gezdi. Burada firma yetkilileri ve teknik personelden üretim süreçleri hakkında bilgi alındı.

Keşan OSB yönetimi, bölgedeki sanayi yatırımlarının hızla arttığını belirterek, Teknik Alüminyum gibi stratejik yatırımların bölge ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayacağını vurguladı.