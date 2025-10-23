Antalya’da bu yıl yoğun katılımla gerçekleşen Antalya Turizm Fuarı (ATF), turizm sektörünün devlerini bir araya getirdi. Fuarın en dikkat çeken katılımcılarından biri ise Tokat’ı temsil eden TravelShop firması oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen tur operatörlerini ağırlayan firma, Tokat’ın turizm potansiyelini uluslararası arenaya taşıdı.Nurhan İÇMEZ / Tokat Haber (İGFA) - İstanbul Turizm Derneği Başkanı ve TravelShop Booking Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender öncülüğünde fuara katılan TravelShop ekibi, Tokat standında 100’e yakın ülkeden 400 tur operatörünü misafir etti. Görüşmelerde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık iş hacmi konuşuldu.

Kalender, fuar boyunca hem Türkiye hem de Tokat turizmini tanıtmak için yoğun bir mesai yürüttüklerini belirterek, “Tokat artık dünya turizminin gündeminde. 500 bin turist hedefi hayal değil. Amacımız, Tokat’ı global destinasyonlar arasına sokmak” dedi.

TOKAT, GLOBAL TANITIM AĞINDA

TravelShop’un 150 metrekarelik standında Tokat’ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Kalender, fuar sürecinde 200’e yakın yabancı tur operatörünü Tokat’a davet ettiklerini ifade ederek, “Türk Hava Yolları iş birliğiyle dünyanın seçkin tur operatörlerini Tokat’ta ağırladık. Tokat’ı deneyimleyen her tur operatörü, bu zenginliği dünyaya tanıtacak.” dedi.

Tokat turizminin gelişmesi için kurumlar arası iş birliği çağrısı yapan Kalender, “Beş yıl önce ‘Tokat’a 500 bin turist hayal değil’ demiştim. Hâlâ aynı hedefin arkasındayım. Valilik, belediye, STK’lar ve ticaret odalarıyla birlikte hareket etmeliyiz. Tokat’ı tek çatı altında tanıtmak, sürdürülebilir turizmin anahtarıdır” diye konuştu. Kalender ayrıca turizmin sadece gezi değil, ulaşımdan gıdaya, konaklamadan el sanatlarına kadar 56 sektörü etkileyen bir ekonomi olduğunu anımsatarak, “Bu zinciri Tokat’ta da güçlendirebiliriz" dedi.

TOKAT’IN DEĞERLERİ DÜNYA SAHNESİNDE

Fuarda Tokat’ın simge değerleri — Kaz Gölü Kuş Cenneti, Ballıca Mağarası, Zile ve Tokat Kaleleri, Tokat kebabı ve Tokat yazması — yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, Tokat’ın doğa, kültür ve gastronomi turizmini bir arada sunan yapısını keşfetme fırsatı buldu.

Bu yıl sektördeki 20. yılını kutlayan TravelShop, fuarda sadece Tokat’ı değil, Türkiye’nin tanıtım gücünü de temsil etti.

Kalender, “Tokat’tan çıkan bir marka olarak dünyada Türkiye’yi temsil etmek bizim için büyük bir gurur. Bundan sonra da hem Tokat hem Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Antalya Turizm Fuarı, Tokat’ın uluslararası tanıtımında yeni bir sayfa açtı. TravelShop’un vizyonu ve Tokatlı turizmcilerin çabaları sayesinde Tokat, artık sadece iç turizmin değil, dünya turizminin de yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.