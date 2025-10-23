Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde görev yapan özel donanımlı 8 engelli nakil aracı ile bugüne kadar 32 bin 187 özel gereksinimli vatandaşa ücretsiz ulaşım desteği sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden 32 bini aşkın engelli vatandaşa ücretsiz ulaşım desteği sağlandı.

Alanında uzman ekiplerle yürütülen hizmet kapsamında, engelli bireylerin sağlık kuruluşları, bankalar, noterler, tamirat hizmeti veren işletmeler, gönüllü kuruluşlar ve sosyal etkinlik merkezlerine ulaşımı güvenli biçimde sağlanıırken, vatandaşlar evlerinden alınarak işlemleri sonrasında tekrar evlerine bırakıldı. Hizmet, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan özel gereksinimli bireyler için büyük kolaylık oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, hizmetin kapsamı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "13 ilçemizde görev yapan 8 donanımlı engelli nakil aracımız ve uzman ekibimiz özel bireylerimizin yanında. Vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarının yanı sıra resmi işlemlerini yapmak üzere banka ve noterlere de ulaştırıyoruz. Başkanımız Ahmet Aras’ın eşit ve erişilebilir kent vizyonu doğrultusunda özel bireylerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

BAŞKAN ARAS: “SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, engelli nakil hizmetinin sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneği olduğunu belirterek, “Muğla’da kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin eşit ve erişilebilir bir şehirde yaşadığı düzeni kurmak için çalışıyoruz. Engelli nakil hizmetimiz, dayanışma ve empatinin en güzel örneklerinden biridir. Bunun yanı sıra Kısa Mola Merkezlerimiz, engelsiz plajlarımız, erişilebilir kent düzenlemelerimiz, evde bakım desteklerimiz ve sosyal etkinliklerimizle özel bireylerimizin her zaman yanındayız. Tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.