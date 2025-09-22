Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Yetenek Kaşifi Projesi kapsamında okul öncesi öğretmenlere yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Geleceğin teminatı çocukların bilişsel ve sportif yeteneklerini erkenden keşfederek yönlendirmeyi amaçlayan proje hakkında detaylar ve yeni dönemde yapılacak çalışmaları kapsayan tanıtım ve sunumlarla ilgili toplantı Şehitkamil Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Tanıtım programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Vekili Sedat Sezik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile kentte görev yapan okul öncesi öğretmenler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında 6 yaşındaki çocuklar her yıl sürekli olmak üzere bilişsel ve sportif beceri taramasına tabi tutulacak. Öne çıkan özellikler analiz edilerek ilgili yönlendirme yapılacak. Uygulamada, bilişsel tarama için çoklu zeka ölçeklerinden faydalanılacak. Sportif tarama içinse performans test bataryaları uygulanacak.

Bilimsel geçerlik ve güvenirlikleri tanımlanmış test yöntemlerinin tercih edileceği uygulama için bilişsel testlerde GASMEK tesislerindeki uzman personelle veli eşliğinde ölçek uygulama; Sportif testlerde ise GBB spor tesislerinde uzman personel ile yine velinin bulunacağı test uygulama yapılacak.

ŞAHİN: BU İŞ KOORDİNASYON VE VERİMLİLİK MODELİ

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’i eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat şehri hedeflerine ilerlerken öğretmenlerin emeği olduğuna vurgu yaparak şunları dile getirdi:

“Eğer biz insana yatırım yapmazsak, taşa, toprağa, betona yatırım yaparsak şurayı altınla döşediğimde bir hocanın gönlü kırıksa, mutlu değilse hakikaten gönül kırılmışsa bundan daha büyük bir sorun yok. Şurayı altınla döşesem bir şey ifade etmiyor. Günün sonunda bu şehrin, Farabi'nin erdemli şehri olmasını istiyoruz. Hepsini devletten, hepsini Ankara'dan beklediğimizde de bu olmaz. Gaziantep modeli, ‘Birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğar’ modeli. Bu iş koordinasyon ve verimlilik modeli.”

HER BİR ÇOCUĞUMUZ İÇİN BİR HAYALİMİZ VAR, BİR HEDEFİMİZ VAR, BİR İDDİAMIZ VAR

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in eğitim, bilim ve kültür şehri olma hedefinde öğretmenlerin rolüne dikkat çekerek, “Gaziantep modeli, birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğar modelidir. Bu iş koordinasyon ve verimlilik modelidir” dedi. Çocukların sevdiği mesleğe yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Şahin, “Her bir çocuğumuz için bir hayalimiz, bir hedefimiz, bir iddiamız var. Sevdiği işi yapan çocuk mutlu olur, başarılı olur” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Vali Vekili Sedat Sezik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç’ta programda projenin gelecekteki hedefleri ve okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan konuşmalar gerçekleştirdi.

Program, tanıtım sunumları ve açılış konuşmalarının ardından soru-cevap ile devam etti.