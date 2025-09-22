Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Antalya merkez ve ilçelerdeki okul, sağlık ocağı, muhtarlık, cami ve sivil toplum kuruluşlarına bank ve piknik masası desteğini sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bank ve piknik masaları vatandaşların talep ettiği noktalara teslim edildi. Kamu kuruluşları ve muhtarlarla birlikte okullarda da yapılan düzenlemeler sayesinde, öğrencilerin yeni eğitim yılına daha iyi koşullarda başlaması sağlandı.

ÇOCUKLARIMIZ ÇOK SEVİNÇLİ

Manavgat Hatipler İstiklal Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Şahin, yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederek “Okulumuzun inşaatı yeni bitti ve bu yıl eğitim-öğretime başladık. Eksikliklerimiz çoktu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri okul bahçemize bank ve piknik masası yerleştirdi. Çocuklarımız çok sevinçli, belediyemizin yanımızda olması bizleri mutlu etti” dedi.

KEMER VE FİNİKE’YE BANK VE MASA DESTEĞİ Büyükşehir Belediyesi, Kemer ilçesindeki okullar ve spor salonlarına da bank ve piknik masası desteği sağladı. Belediye ekipleri tarafından teslim edilen malzemeler, öğrenciler ve sporcuların açık alanlarda daha rahat vakit geçirmesine katkı sağlayacak. Finike ilçesinde de okul ve ortak kullanım alanları için 17 bank ve 8 piknik masası verildi.

ORTAK KULLANIM ALANLARINA MONTE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, Alanya’daki 9 mahalledeki okul, cami ve muhtarlık gibi ortak kullanım alanı olan yerlere de bank ve piknik masası desteğinde bulundu. Ekipler malzemeleri muhtarlar ve okul müdürlerine teslim ederken, gösterilen noktalara da monte etti.

DAHA VERİMLİ VE KEYİFLİ ORTAM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli peyzaj mimarı Rukiye Köken, ilçelerden gelen talepler doğrultusunda bank ve piknik masalarının verildiğini belirterek, “Yerleştirdiğimiz bank ve piknik masalarıyla eğitim ortamlarının daha verimli ve keyifli hale gelmesini hedefliyoruz. Öğrencilerin doğayla iç içe zaman geçirmelerine olanak tanıyoruz. Engelli bireylerin de faydalanabileceği şekilde erişebilirlik standartlarına dikkat ediyoruz. Böylece hem öğrenciler hem mahalle halkı için güvenli ve modern buluşma alanları oluşturuyoruz” dedi.