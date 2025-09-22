Bakırköy Belediyesi’nin Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde düzenlediği “Sabah Sporları” devam ediyor. Belediyenin eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen sabah sporları ile kadınlar hem fiziksel sağlığını iyileştiriyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde sunduğu ücretsiz “Sabah Sporları” programıyla kadınların sağlığını ve sosyal bağlarını güçlendirmesini sağlamaya devam ediyor.

Özellikle 60-65 yaş arası kadınlar tarafından ilgi gören programda, belediyenin deneyimli eğitmenleri aerobik ve mat pilates dersleri veriyor.

Sunulan bu hizmet ile Bakırköylüler sadece fiziksel sağlık sorunlarını çözmekle kalmıyor, sosyalleşerek yaşam kalitelerini de artırıyor.

Sabah sporları, Salı günü hariç haftanın 4 günü 09.30-10.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Spor etkinliğine katılmak isteyen kadınlara kolaylık sağlayan Bakırköy Belediyesi, Sanatçılar Parkı önü ve Kartaltepe Caddesi mevkilerinde servis hizmeti sunuyor.