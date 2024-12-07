Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günümüzde hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin kamu hizmetlerinde kullanımı ve verimliliğin artırılması amacıyla personellere yönelik “Yapay Zeka Farkındalığı Eğitimi”ni hayata geçirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Teknolojik gelişmelerin yerel yönetimlerdeki dijital dönüşümü hızlandırdığı bir dönemde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka teknolojisinin verimli kullanımına yönelik kurumsal eğitimler başlattı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı koordinesinde, Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı katkılarıyla verilen ilk eğitimler, belediye çalışanlarının teknolojik dönüşüme adapte olmalarını hedefliyor.

Eğitimlerde çalışanların, yapay zeka teknolojilerinin temel prensiplerini öğrenmeleri, iş süreçlerine olan etkilerini kavramaları ve yapay zekanın iş dünyasında etkin kullanımına dair bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor. Ayrıca, yerel yönetim hizmetlerinde yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine dair uygulamalı örnekler sunularak, personellerin bu teknolojiyi kendi departmanlarında daha etkin kullanabilmeleri için rehberlik sağlanıyor.

Eğitim programı, katılımcılara yapay zekanın sunduğu fırsatları ve potansiyel riskleri değerlendirme becerisi kazandırmayı hedefliyor. Eğitimler sonunda personel, yapay zekanın kamu hizmetlerine entegrasyonu konusunda derinlemesine bilgi sahibi olacak ve bu teknolojiyi görev alanlarında uygulayabilme yetkinliği kazanacak.