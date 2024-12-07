TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Diyarbakır’da ‘Küresel Riskler ve Yerel Çözümler’ ana teması ile düzenlenen 20. Yıl Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’de yoğun bir makroekonomik istikrarsızlık dönemini geride bırakmanın sancılarının yaşandığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, “KOBİ’lerin finansman ihtiyacı her zamankinden daha yüksek. Finansmana erişim hem zor hem pahalı. Bu sorunlar para politikaları ile zamanla aşılır. Ancak bizim daha öngörülebilir bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var.

Çünkü piyasa ekonomisinin temelinde sağlam bir hukuk düzeni ve iyi işleyen bir adalet mekanizması yatar. Adaletin ve hukukun olmadığı bir ortamda, ekonomide kalıcı bir iyileşme ve kalkınma da mümkün değil” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kamuda tasarruf, verimlilik ve kayıt dışı ile mücadelede daha güçlü adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Önceki Dönem YİK Başkanı Tuncay Özilhan ise iş dünyasının ülkenin menfaatleri için bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.