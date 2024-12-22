Edirnespor ve diğer amatör spor kulüpleri, maddi sıkıntılar nedeniyle zorluk yaşamaya devam ederken,CHP geçmiş dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu, şehrin bu ortak değerlerine kaynak sağlayabilecek yeni bir öneri gündeme geldi. Sınır kapılarında gelir elde edilmesi, kulüplerin finansal sıkıntılarına çözüm sunabilir.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan hükümetinin sınır kapılarından geçen araçlardan ücret alması örnek gösteren Gaytancıoğlu, Türkiye’nin de benzer bir uygulamaya geçmesi gerektiği ifade etti. Uluslar arası ilişkilerde önemli bir ilke olan mütekabiliyet esasına dikkat çeken açıklamada, “Bu hak, ilgili devletlerin vatandaşlarını eşit menfaatlerden yararlandırmalarıyla fiilen doğar. Gereğinin yapılması gerekiyor” denildi.

EDİRNESPOR VE SPORUN DESTEKLENMESİ

Gaytancıoğlu, Edirnespor gibi şehrin amatör spor kulüplerinin, bölgesel kalkınma ve gençlerin sporla buluşması adına önemli bir görev üstlendiğini belirten, sürdürülebilir bir gelir modeli geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Sınır kapılarından elde edilecek gelirlerin bu alana yönlendirilmesiyle, kulüplerin ekonomik sıkıntılarının hafifletilebileceği ifade edildi.

TOPLUMDAN DESTEK BEKLENİYOR

Şehirdeki tüm kesimlerin Edirnespor’un ortak değer olduğunu hatırlayarak bu öneriyi desteklemesinin beklendiğini de belirten Gaytancıoğlu “ Spor kulüplerinin ayakta kalması için yapılacak her katkı, Edirne’nin gençliğine ve geleceğine yatırımdır” dedi.