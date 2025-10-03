Bursa İnegöl Belediyesi’nin lezzet durağı Gastro İnegöl, Osmanlı Saray Mutfağı Menüsüyle misafirlerini karşıladı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin şehre kazandırdığı, yöresel lezzetlerin tadım merkezi olarak hizmet veren sosyal tesis Gastro İnegöl, Perşembe günü özel bir konseptle misafirlerini karşıladı.

Gastro İnegöl Şefleri, bugüne özel Osmanlı Saray Mutfağı lezzetlerinden oluşan zengin bir menü hazırladı. Özel lezzetlerin sofraları süslediği günde, vatandaşlar Osmanlı mutfağının en gözde yemeklerini tatma imkanı buldu.

700 YILLIK LEZZETLER SUNULDU

Gastro İnegöl’ün Osmanlı Saray Mutfağı Menüsünde çorbasından ana yemeklerine, pilavlardan dolmalara, zeytinyağlılardan tatlılar ve şerbetlere kadar her şey Osmanlı Saray Mutfağının eşsiz lezzetlerinden oluştu. Tarihleri 13. yüzyıldan başlayarak 18. yüzyıla kadar uzanan 700 yıllık lezzetlerin menüyü süslediği bu özel günde, saraylardan sofraya uzanan yolculuğa vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Gastro İnegöl’ün Osmanlı Mutfağı Menüsünü deneyimlemek için gelen vatandaşlar, şeflerin tanıtım ve sunumlarıyla onlarca çeşit arasından yemek istedikleri lezzetleri belirlediler.