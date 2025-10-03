Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde 16 bin kişiye içme suyu ulaştıracak Söğütlü-Ortamahalle İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı inşaatı başladı.

TRABZON (İGFA) - İçme suyu altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, Akçaabat’ta hayata geçirilecek önemli bir altyapı yatırımının startını verdi. Yaklaşık 19 milyon TL’lik sözleşme bedeline sahip Söğütlü-Ortamahalle İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı inşaatı başladı.

DERECİK HATTI RAHATLAYACAK

Özellikle yaz aylarında mevcut su kaynaklarının debilerinde yaşanan düşüş ve nüfus artışı nedeniyle Derecik İçme Suyu Arıtma Tesisinin yetersiz kaldığına dikkat çekilirken, yeni proje ile bölgedeki içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm sağlanması hedefleniyor. Projeyle birlikte, Yıldızlı ve Söğütlü mahallelerinin yoğun tüketim bölgelerini besleyen depoları yeni bir terfi hattı aracılığıyla içme suyuyla desteklenecek. Böylece Yıldızlı ve Söğütlü mahallelerinin bir kısmına içme suyu sağlayan Derecik İçme Suyu Arıtma Tesisi üzerindeki yük hafifletilerek sürdürülebilir su temini sağlanacak.

ESKİ ŞEBEKELER YENİLENECEK

Terfi hattı güzergâhında ekonomik ömrünü tamamlamış ve artan ihtiyaca cevap veremeyen mevcut şebeke hatları da tamamen yenilenecek. Bu sayede gelecekteki talep artışları da güvence altına alınmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında Derecik Arıtma Tesisinden Söğütlü ve Yıldızlı mahalleleri için ayrılan içme suyu, Derecik, Demirci, Demirtaş ve Akçaköy’e hizmet edecek. Projeyle birlikte Söğütlü, Yıldızlı, Derecik, Demirci, Demirtaş ve Akçaköy mahallelerine kesintisiz içme suyu hizmeti ulaştırılacak.

SU SORUNU SON BULACAK

TİSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Trabzon halkına güvenilir ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunmak önceliğimizdir. Bu proje ile birlikte yaklaşık 17 bin vatandaşımız yaz-kış demeden kesintisiz suya kavuşacak. Özellikle Derecik-Akçaköy hattında yaz aylarında baş gösteren ve vatandaşlarımızın da şikayet ettiği dönemsel susuzluk sorunu bu projeyle son bulacak” denildi.