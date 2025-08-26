Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASMEK ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler, hayallerindeki mesleğin eğitimini almaya hak kazandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Eğitimde yakaladığı başarılarla adından sıkça söz ettiren GASMEK, bu yılda geleneği bozmadı. 2025 YKS Yerleştirme Sonuçları’nın açıklanmasıyla GASMEK’ten ücretsiz olarak eğitim alan 90 öğrenci tıp fakültelerine girerek büyük başarı yakaladı.

GASMEK’lerde YKS etüt programlarında ücretsiz olarak sınava hazırlanan 30 öğrenci ise diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine, 22 öğrenci hukuk fakültelerine, 143 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültelerine, 80 öğrenci hemşirelik ve ebelik eğitimi veren programlarına yerleşti. Öte yandan 605 öğrenci eğitim ve diğer fakültelerde eğitim almaya hak kazanırken 661 öğrenci meslek yüksek okullarına yerleşti.

Verilen kursların yanı sıra bu yıl sınava hazırlanan bütün öğrencilere toplam 50 seri TYT ve AYT Deneme Sınavından 225 bin adet YKS kitapçığı ve binlerce soru bankası kitabı dağıtımı yapıldı.