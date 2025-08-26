SES Genel Merkezi, Memur-Sen ve Kamu-Sen’in 8. Dönem Toplu Sözleşme Hakem Kurulu’ndan çekilme kararını “şov” olarak nitelendirdi. 4688 sayılı Yasa’ya göre, çekilmenin karar sürecine etkisi olmadığını belirten SES, sendikaların sorumluluktan kaçtığını savundu.ANKARA (İGFA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi, Memur-Sen ve Kamu-Sen’in 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndan çekilme kararını eleştirdi.

SES, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu hamlenin “sorumluluktan kurtulma çabası” ve “şov” olduğunu ifade etti.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 34. maddesine atıfta bulunan SES, Hakem Kurulu’nun en az 8 üyenin katılımıyla toplandığını, ancak karar aşamasında toplantıya katılanların çoğunluğunun yeterli olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Memur-Sen ve Kamu-Sen, 8 yeter sayısına ulaştırdıkları Hakem Kurulu’nda ‘çekiliyoruz, oy kullanmayacağız’ demesinin hiçbir karşılığı yok. Bunu her iki sendika da çok iyi biliyor. Bugün yaptıkları, tamamen şovdan ibarettir” denildi.

SES, sendikaların çekilme kararının, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamayan tekliflere karşı sorumluluktan kaçma girişimi olduğunu savundu.