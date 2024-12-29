GAP bölgesindeki 9 ilin milletvekilleri, yöneticileri ve iş dünyası yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan GAP Eylem Planı tanıtıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında 6 Bakanın katılımı ile Şanlıurfa’da düzenlenen 2024-2028 GAP Eylem Planı toplantısına katıldı.

GAP bölgesindeki 9 ilin milletvekilleri, yöneticileri ve iş dünyası yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan GAP Eylem Planı tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2028 dönemini kapsayan yeni GAP Eylem Planımızda yer alan 198 proje ve bunlara ayrılan 496 milyar lira kaynak ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, turizm odaklı büyüme ve en önemlisi de özel sektör için cazip yatırım ortamının oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

Yeni Eylem Planı ile bölgenin akıllı tarım, yüksek teknolojili üretim ve yenilikçi teşvik programlarıyla sürdürülebilir kalkınmanın örnek bir merkezi olacak ve artan iş olanakları, daha yüksek yaşam standartlarıyla dünyadaki kalkınma projelerine ilham kaynağı haline geleceğini belirten Yılmaz, "Eylem Planımızın ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sürece katkı sunan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere, Bakanlıklarımız, yatırımcı kuruluşlarımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

https://twitter.com/ticaret/status/1873357882135040385

Bakan Prof. Dr. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde uygulanan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalara katkı yapacak olan GAP Eylem Planı ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar ise, GAP kapsamında enerji yatırımlarımızı büyük oranda tamamlanırken, artık yeni dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen projelere ağırlık verileceğini duyurdu. Bakan Bayraktar, "İnşallah buradaki yeni yatırımlarla yalnızca Güneydoğu Anadolu Bölgemiz değil tüm bölgelerimiz kazanacak, ülkemiz topyekûn kalkınacak. Yeni eylem planımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.