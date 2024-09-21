Galatasaray'ın galibiyeti Van'da coşkuyla kutlandı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi sonrası Van'da Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü ve galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.Devamı için tıklayınız
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