Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray'ın galibiyeti Van'da coşkuyla kutlandı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi sonrası Van'da Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü ve galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.Devamı için tıklayınız