UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği Liverpool’u Victor Osimhen’in 16. dakikada penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Taraftar teşekkürleri için KBB doktoruna gideceğim” esprisiyle tebrik mesajı paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 lig aşamasının 2. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in 16. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı. Galatasaray, bu zaferle lig aşamasında 3 puana ulaşırken, Liverpool ise ilk yenilgisini aldı.

Ayrıca bu galibiyet, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iç saha zaferi olarak tarihe geçti; 51 bin 160 taraftar önünde oynanan maç, büyük coşkuya sahne oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’den oluşan 11’le sahaya çıktı.

Liverpool’da ise, Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz ve Ekitike ilk 11’deydi. Maç, VAR incelemesiyle penaltı kararı ve Osimhen’in golüyle renklendi; Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi galibiyeti aldı.

BAKAN BAK’TAN ESPRİLİ TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından galibiyeti kutladı: “Şampiyonlar Ligi’nde sahasında harika bir galibiyete imza atan temsilcimiz Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Yarın sabah bir KBB doktoruna gideceğim; teşekkürler Galatasaray taraftarı :)”

https://twitter.com/OA_BAK/status/1973132387115540779

Bakan Bak’ın taraftar coşkusuna atıfla esprili paylaşımı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sarı-kırmızılılar, sıradaki maçında Bodo/Glimt’le karşılaşacak.