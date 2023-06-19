Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19. Geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvasının Finali İstanbul Kağıthane’de Turnuvanın 7.haftasında Final Maçında Kalecik-Çayıryolu Maçıyla sona erdi.
Futbol Turnuvasının Şampiyonu Çayıryoluspor
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19. Geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvasının Final Maçı oynandı.
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Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası Finali Pazar günü oynanacak.
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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 19.Futbol Turnuvasının Şampiyonu Çayıryoluspor
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