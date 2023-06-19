Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19. Geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvasının Finali İstanbul Kağıthane’de  Turnuvanın 7.haftasında Final Maçında Kalecik-Çayıryolu Maçıyla sona erdi.

Bayburt Köyler arası turnuvada, Yari finale çıkan takımlar belli oldu Bayburt Köyler arası turnuvada, Yari finale çıkan takımlar belli oldu