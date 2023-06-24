Bayburtlu Hemşerimiz Fuat Guguloğlu,TFF’de bir önceki yönetim kurulu üyesi ve Bayburt Vakfı Başkan Vekili Fuat Guguloğlu TFF Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Olarak yeniden seçildi.

Divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı.

TFF Başkanı yeniden Mehmet Büyükekşi

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girdi. 191 oy kullanıldı. Büyükekşi, 169 oy ile yeninden TFF Başkanı seçildi.

22 oy geçersiz sayıldı.

Fuat Guguloğlu Kimdir?

Türkiye'nin en büyük reklam ajanslarından Medialife ve Medialiven ajans başkanı olan Fuat Guguloğlu Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi olmakla birlikte, Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak'ın da danışmanlık görevini sürdürüyor.