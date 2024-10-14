Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadele konusunda operasyon bölgesinden güncel bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerin terörist temizliğini ara vermeden sürdürdüğünü kaydederek, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla süreceğini vurguladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1845747491758637283