Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu. Tarihinde ilk kez finale yükselen Filenin Sultanları, gümüş madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Tayland’ın Bangkok kentinde oynanan 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya’ya 3-2 (25-22, 20-25, 25-23, 18-25, 13-15) mağlup oldu.

Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez finale çıkarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), sosyal medya paylaşımında, “FİLENİN SULTANLARI DÜNYA İKİNCİSİ! Tarihimizde ilk kez 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası’nda ikinciyiz; gümüş madalyanın sahibiyiz. Sahadaki mücadelesi ile tüm dünyada göğsümüzü kabartan #FileninSultanları’na yürekten tebrikler! Türkiye sizinle gurur duyuyor. Bu gurur bizim! ” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçmiş, son 16’da Slovenya’yı, çeyrek finalde ABD’yi ve yarı finalde Japonya’yı 3-1 yenerek finale yükselmişti. Finalde Melissa Vargas’ın önderliğinde mücadele eden takım, İtalya karşısında büyük bir direnç gösterse de şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.