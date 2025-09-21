FETÖ'ye karşı mücadelelerin kararlılıkla sürdürü ülke genelinde son bir haftada 39 operasyonda 97 şüpheli daha gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyonda gözaltına alınan 19 bini aşkın şüpheliden 3 bin 512'sinin tutuklandığını, 4 bin 41'i hakkında adli kontrol uygulandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 39 operasyon düzenlendiğini, 97 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bunlardan 16’sı tutuklandı, 27’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, bu kabine döneminde FETÖ’ye karşı 11 bin 667 operasyon yapıldığını, toplam 19 bin 25 şüphelinin yakalandığını, 3 bin 512’sinin tutuklandığını ve 4 bin 41’ine adli kontrol uygulandığını belirtti. “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, "Su uyur, FETÖvari örgütler uyumaz” ifadeleriyle FETÖ’ye karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.