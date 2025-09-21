Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alzheimer hasta ve hasta yakınlarına yönelik hizmet verdiği “Mavi Ev”de çalışmalarıyla büyük beğeni topluyor.ANTALYA (İGFA) - Alzheimer hastalığının erken evrede tespit edilmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, hastalığı önleyebilecek ve ilerlemesini yavaşlatabilecek tavsiyelerde bulunuyor.

Her yıl 21 Eylül, tüm dünyada “Dünya Alzheimer Günü” olarak kabul ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi de Alzheimer hastaları ve yakınlarına destek amacıyla hayata geçirdiği “Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi” (Mavi Ev) ile Türkiye’de örnek bir model oluşturuyor. Mavi Ev’de hastalar ve yakınları hem hastalık ve evreleri hakkında pratik bilgiler alıyor hem de psiko-sosyal destekle moral buluyor.

ZİHNİMİZİ ÇALIŞTIRMALIYIZ

Merkez Sorumlusu Gerontolog Merve Kıldır, Alzheimer riskine karşı zihinsel ve fiziksel aktivitelerin önemine dikkat çekerek, “Bulmaca çözmek, kitap okumak, örgü örmek, sosyal hayata katılmak, dengeli beslenmek ve düzenli uyku gibi alışkanlıklar riski azaltır. Torunlarla vakit geçirmek bile hastaya moral ve zihinsel destek sağlar” dedi.

YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTİYORUZ

Mavi Ev’in Alzheimer hastaları ve yakınları için sunduğu hizmetleri anlatan Merve Kıldır, “Merkezimizde hastalığın takibini ve sürecin doğru yönetilmesini sağlıyoruz. Alzheimer’ın kesin bir tedavisi bulunmasa da erken tanı ve düzenli takip ile hastalığın seyri yavaşlatılabilir.

Hasta ve hasta yakınlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için moral ve destek sağlıyoruz. Gündüz bakım hizmetinin yanı sıra gerontolojik danışmanlık hizmetini de kesintisiz sunuyoruz. Alzheimer ile mücadelede birlikte güçlüyüz” diye konuştu.