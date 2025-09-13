İzmir Efes Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Ferdi Zeyrek Efes Selçuk Futbol Müsabakaları” 13-14 Eylül tarihlerinde futbol severlerle buluşuyor. 9 Haziran’da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına düzenlenen turnuva, U11 (2015 doğumlular) kategorisinde gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - Toplam 17 takımın katılacağı turnuvada, İzmir Efes Selçuk dışından 13 takım mücadele edecek. Göztepe Spor Kulübü, Bucaspor, Altınordu FK gibi profesyonel kulüplerin yanı sıra Aydın, Manisa, Urla, Buca ve Efes Selçuk’un futbol takımları da sahaya çıkarak hem sportif rekabetin hem de dostluğun en güzel örneklerini sergileyecek.

Müsabakalar, Şehit Ömer Halisdemir Selçuk Tören Alanı ve Selçuk İlçe Stadı’nda başlayacak. Minik futbolcular yeteneklerini sergilerken, tribünlerde de renkli ve coşkulu anlar yaşanacak.

BAŞKAN SENGEL: “FERDİ ZEYREK’İN ADINI YAŞATMAK BİZİM İÇİN BİR BORÇTUR”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada; “Ferdi Zeyrek… Onurlu yaşamı boyunca birçok iz bırakmış, spora ve gençlerimize gönül vermiş kıymetli bir yol arkadaşımızdı. Onun enerjisi, çocuklara olan sevgisi, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemesi hâlâ hafızalarımızda taptaze duruyor. Biz de onun adını yaşatmak, bıraktığı izleri geleceğe taşımak için bu turnuvayı düzenledik. Bu futbol müsabakaları, Ferdi Zeyrek’in hatırasına duyduğumuz saygının, sevgimizin bir göstergesidir. Bu sahalarda goller değil, dostluk, birlik ve hatıralar da paylaşılacak. Ferdi Zeyrek adını çocukların neşesiyle, ailelerin coşkusuyla, tribünlerin alkışıyla yaşatmak bizim için bir görev, bir borçtur. Katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, Efes Selçuk halkını bu anlamlı etkinlikte bizimle olmaya davet ediyorum” dedi.