Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.İSTANBUL (İGFA) Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/serhatakin81/status/1839412494559068671

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski futbolcu Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerini ileten kulüp yönetimi acil şifalar diledi.

Paylaşımda, faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini beklediği ifade edildi.