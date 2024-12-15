Genel Başkan Yardımcısı Kaya'yı Bayburt ve Bayburt Belediyesi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Memiş, Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

“Bayburt'ta çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2019’da emanet ettiğimiz belediye başkanlığını 31 Mart 2024’te tekrar aldık. Göreve başlar başlamaz da kaldığımız yerden devam ettik. AK Parti'nin Türkiye'deki belediyeciliğini Bayburt’ta da ziyadesiyle gösterdik. Bunu belediyemizin çalışan personeli, partimizin mensupları, milletvekilimiz, il başkanımız, il genel meclisi başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, şehir olarak birlikte başardık. 24 Kasım’da bu şehir bir afet yaşadı. 30 saatlik süre içerisinde fırtınayla birlikte minimum 1 metre kar yağdı. Bir gün sonra 20 santim daha kar yağdı. 120 km. yol ağı olan şehrimizin kaldırımlarla birlikte 10 metre yol genişliği var. Kar kalınlığı ve yol genişliğini çarpınca 1 milyon 200 bin metreküp kar temizliği yapmamız gerekti. Bütün ekip olarak il özel idaremiz, valiliğimiz, diğer belediyelerimiz, diğer kuruluşlarımızın hepsi yardımcı oldular. 24 saat esasıyla ekiplerimizle birlikte çalıştık.

Bu, AK Parti belediyeciliğinin gereğidir. Çünkü biliyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız üç dört saatlik uykularla ülkemizi yönetirken dünyaya yön veriyor. Bu, bizim için hep yol haritasıydı. Belediye Başkanlığında da onu örnek almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Birileri bu işten rahatsız olmuştular. En son Suriye'yi gördük. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirenler ellerini ovuşturarak Suriye çöksün, Türkiye çöksün beklentileriyle köşe bucak seyredenler bugün geldiğimiz noktada bir anda ortandan kayboldular. Bunun bir benzerini burada da yaşadık. O gün Bayburt sokaklarında bir takım siyasiler pazartesi günü bekliyordular ki, Bayburt Belediyesi, Mete Başkan, AK Parti burada çökecek. Allah’a hamdolsun çökmedik” ifadelerini kullandı.