Çoruh Kültür Merkezi’ndeki kongrede konuşan Bakan Uraloğlu, inşaatları uzadıkça uzayan Kop Tüneli ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Kop Tüneli İnşaatının Türkiye’nin en zor tünel inşaatlarından biri olduğunu ve inanılmaz derecede su çıkan bir yer olduğunu ifade ederek, tünelin yüzde 60’ı bittiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, “Ben Erzurum’da görev yaptım, buraların su yapılarını bilirim. Gerçekten Türkiye’deki en zor tünellerimizden bir tanesi. Tünelin içerisindeki çalışmalarda 30 tonluk bir ekskavatör su boşaltma esnasında 200 metre sürüklendi. Böyle zor şartlarda çalışıyoruz. Şuanda Erzurum tarafında yine sıkıntılar var zeminle ilgili, keşke sağlam olsa da zor kazabilsek. Çok büyük bir sıkıntı olmadığı taktirde 2026 yılı sonu itibariyle bitireceğimizin sözünü veriyorum” dedi.

Bakan Uraloğlu, havalimanı ile ilgili de verdiği bilgide, “Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın altyapısını bitirdik, pisti filan bitti. Üstyapısı kaldı, ona da başladık. Üstyapıda gecikmeler oldu, pandemi ve deprem oldu. Bu sene çalışmalara hız vereceğiz. 2026 yılında açacağız” ifadelerini kullandı.