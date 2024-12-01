Romanya hava sahasında icra edilen Taarruzi Mukabil Hava Harekâtı başarıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, NATO Müttefik Hava Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 29 Kasım 2024 tarihinde Romanya hava sahasında icra edilen Taarruzi Mukabil Hava Harekâtı’na; NATO üyesi ülkeler olan Fransa, İtalya ve Yunanistan ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 2 adet F-16 uçağı katılım sağladı.

Yapılan açıklamada, Taarruzi Mukabil Hava Harekâtı’nda F-16’larının Fransa Hava Kuvvetlerine ait MRTT-A330 uçağından yakıt ikmali yaptığını, ayrıca görev komutanı rolü başarıyla icra edildiği belirtildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1863145722012692864

Söz konusu tatbikata ilişkin görüntüler de Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.