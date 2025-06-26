Kadın girişimcilerin işlerini büyütme yolculuğuna rehberlik eden ve onları uluslararası pazarlara açılma yolunda destekleyen EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2025.İSTANBUL (İGFA) - Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 başvuruları açıldı. İşlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma hedefi olan vizyon sahibi kadın girişimcileri bir araya getirerek onlara eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve güçlü bir network ağı sunmayı amaçlayan programa başvurular 15 Ağustos 2025 tarihine kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de EMEIA bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile EY Türkiye bugüne kadar 80 girişimci kadına destek verdi.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı, katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor.

Tamamen ücretsiz olan bu program ile bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılmalarına, geniş ve kapsamlı EY kaynaklarına erişmelerine, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerine imkân sağlanıyor.

Ayrıca program, kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda öne çıkararak birçok alanda gelişim fırsatı sunuyor.

Programa katılmaya hak kazanan kadın girişimcilere sağlanan olanaklar şöyle sıralandı: