Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2022 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü Bayburt'a taşıdı.

Türkiye’de özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarla katkı sunanlara verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu. Avrupa’dan iki ödül kazanan tek müze ünvanına sahip Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 2022 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne de layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un başkanlığındaki jüri kararını bugün açıkladı. Jüride Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden yer aldı.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı koyması, yerel halk ile birlikte çalışarak ekonomik ve sosyal yaşam kalitesini artırması, kültür derinliğimizi görünür kılması, deneyim ve kültür turizminde özgün örnek olması, 2021 ve 2022 yıllarında kültür mirası konusunda Avrupa’nın en önemli iki ödülünü birden kazanarak,uluslararası alanda ülkemizi başarı ile temsil etmesi nedeniyle Kenan Yavuz Etnografya Müzesine verildi” denildi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz da kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Özel Ödülüne layık görülmek bizim için muhteşem bir başarı oldu” dedi.

Yavuz şunları söyledi: "2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ülkemizin en önemli otoritelerinden oluşan jürisinin yaptığı değerlendirme sonucu müzemizin özel ödüle layık görülmesi bizim için büyük bir gurur ve büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

2021 yılında Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum/EMF-EMYA) tarafından verilen Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülünü ve 2022 yılında ise Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra (European Union Cultural Haritage Europa Nostra) büyük ödüllerini kazanarak, kültür mirası alanında Dünya’nın en önemli iki ödülüne birden sahip olan tek müze olmuştuk.

Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Özel Ödülüne layık görülmek bizim için muhteşem bir başarı oldu. Bizi bu ödüle layık gören jüriye sonsuz şükranlarımızı arz etmek isterim. Biz bir samimiyet müzesiyiz. Köyümüze, toprağımıza ve köklerimize olan borcumuzu ödemek için, bir sosyal sorumluluk projesi olarak ailem ve dostlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların, böylesine büyük ödüller ile buluşması hayallerimizde dahi ulaşmayı zor göreceğimiz bir güzellikler silsilesi.

Anadolu’muzun unutulmaya yüz tutan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak, kültür mirasımızın derinliklerini gençlerimiz ile buluşturmak, kadim Bayburt kültürünü ve tarihini Dünya’ya tanıtmak, deneyim ve kültür turizmine özgün bir örnek olmak için çıktığımız yolculuğumuz, her geçen gün bir başka güzellik ile buluşuyor, dalga dalga büyüyor.

Müze Kurucusu olarak, bu dünyada gerçekleşmesi için hem çalışıp, hem dua ettiğim en büyük hayalim, marifet sahiplerini iltifatları ile her zaman ödüllendiren ve teşvik eden Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacağım bir ödül kalmıştı.

İnşallah bu hayalimde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açıkladığı ödülümüz sayesinde gerçekleşmiş olacak.” Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı “Ahilik” kültürünün yaşatılması konusunda yaptığı önemli çalışmalar nedeniyle Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, analitik ve çok yönlü düşünmeyi sağlayan satranç sporunun özellikle gençler arasında yayılmasını sağlayan Satranç Müzesi/Gökyay Vakfı’na da özel ödül verdi.