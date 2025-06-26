Eti Bakır, Samsun’da 300 milyon dolarlık yatırımla kurduğu gübre tesisinde üretime başladı. Yıllık 450 bin ton DAP veya 720 bin ton NPK gübre kapasitesiyle Türk tarımına güç katacak.SAMSUN (İGFA) - Türkiye’de cevherden son ürüne üretim yapabilen tek şirket olan Eti Bakır, Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi’ne entegre olarak 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği gübre tesisinde üretime başladı.

Yıllık 450 bin ton diamonyum fosfat (DAP) veya 720 bin ton NPK kompoze gübre üretim kapasitesine sahip tesis, Türk çiftçisine yerli ve ekonomik gübre sunarak tarım sektörüne destek olacak. Şirketin Samsun ve Mardin’deki tesisleriyle toplam DAP gübre üretimi yıllık 850 bin tona ulaşacak.

“TÜRK ÇİFTÇİSİNE DESTEK ÖNCELİĞİMİZ”

Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, gübrenin Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de 6 milyon tonluk gübre pazarının 650 bin tonunu DAP gübre oluşturuyor. Samsun ve Mazıdağı tesislerimiz, ihtiyaca göre her iki gübreyi de üretebilecek kapasitede. Çiftçilerimizin yerli gübreye uygun fiyatlarla ulaşması için yatırımlarımızı artırıyoruz. Döngüsel ekonomi modelimizle tarım ekonomisine katkı sağlıyor, sürdürülebilir tarımı destekliyoruz” dedi.

SON TEKNOLOJİYLE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

70 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, günde 2 bin ton gübre üretebilecek. 10 bölümden oluşan tesis, tam otomatik konveyör hatlarıyla hammaddeyi limandan üretim hattına taşıyor ve ihracatı kolaylaştırıyor.

Dört kademeli arıtma sistemiyle baca gazı emisyonları Avrupa normlarının altında tutulurken, özel silolar hammadde tozunun çevreye yayılmasını önlüyor.

Eti Bakır, bu yatırımla hem tarımsal sürdürülebilirliği güçlendiriyor hem de çiftçilere ekonomik çözümler sunuyor.