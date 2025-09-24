Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası’nın 2025–2026 kültür sanat sezonunu tanıttı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’in kültür sanat hayatına yön veren iki önemli kurum, Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası, yeni sezon programını “Perdeler Açılıyor, Notalar Yükseliyor” mottosuyla tanıttı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş ve Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü Prof. Burak Tüzün’ün katılımıyla gerçekleşen toplantıya yerel ve ulusal basın yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda ilk sözü alan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirlilerin sanata verdiği değeri vurgulayarak, “Sanat hayatın karmaşası içinde durup düşündürür, hissettirir, bazen de iyileştirir. Geçmişle gelecek arasında bir köprü, insanla insan arasında görünmeyen bir bağdır” dedi. Ünlüce, ilçelere taşınan etkinliklerden, çocuk ve gençlere yönelik projelerden ve 16 yıldır sürdürülen Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin devam edeceğini açıkladı. Ayrıca Haldun Dormen ve Müjdat Gezen’in adlarının tiyatro sahnelerine verileceğini duyurdu.

Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş, yeni sezonda sahnelenecek “Cadı Kazanı” ve “İmparator” oyunlarının provalarının sürdüğünü belirtti. Gençlik Sahnesi tiyatro kursları ve çocuklara yönelik drama atölyeleri yeni dönemde de devam edecek. Kuş, “Ben de Uçabilirim” adlı oyunla Bulgaristan ve Sırbistan’daki festivallere katıldıklarını, Eskişehir’i uluslararası alanda temsil ettiklerini söyledi.

Eskişehir Senfoni orkestrası adına söz alan müzik direktörü Prof. Burak Tüzün, göreve yeni başladığını dile getirerek kısaca kendini tanıttı. Orkestranın, ilk konserini Eskişehir’de başlayan ve Sakarya’da devam eden “Zafer Yolu’nun” 104. Yıldönümü” vesilesiyle 13 Eylül tarihinde değerli orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen’in yönetiminde vererek bir anlamda sezona erken bir başlangıç yaptığını hatırlatan Tüzün, yeni sezona Ekim ayının hemen başında verecekleri açılış konseri ile başlayacaklarını söyledi. Burak Tüzün yeni sezon repertuvarını ve sezon sonuna kadar verecekleri konser sayılarını aktararak, önemli gün ve haftalarda verecekleri özel konserlerden bahsetti.

Tüzün; “Orkestramız, Haziran ayı başında uluslararası nitelikte bir orkestra şefliği yarışması düzenleyecek. Prof. Rengim Gökmen’in “Yarışma Sanat Direktörü” olarak başında olacağı bu yarışma Türkiye’nin yetiştirdiği, Eskişehir doğumlu orkestra şefi; Devlet Sanatçısı, Prof. Gürer Aykal adı ile yapılacak. Gürer Aykal’ın 4 yabancı orkestra şefi ile birlikte bizzat jüride yer alacağı bu organizasyon belediyemizin hem müzik eğitimi alanına verdiği önem hem de Eskişehir’in yetiştirdiği değerlere gösterdiği saygı ve vefa adına çok anlamlı bir girişim.” sözleriyle yeni başlayacakları projeyi tanıttı. Burak Tüzün’ün, konuşmasında altını önemle çizerek vurguladığı konu ise, Eskişehir Senfoni Orkestrasının yapısı ile ilgili oldu. Ülkemizde devlet bünyesinde devlet senfoni orkestraları, belediye orkestraları ve üniversite orkestraları olmak üzere 3 türlü senfoni orkestrası yapısı bulunduğunu, her birinin ayrı bir tanımlamaya tabi olduğunu ve EBBSO’nun bu üç orkestra yapısı için yapılan tanımlamaların tümünü bünyesinde birleştirme gereğini hissederek varlığını sürdürdüğünü söyledi.