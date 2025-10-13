Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte 7-12 yaş aralığındaki kız çocukları ve babaları, müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Kız çocuklarının babalarıyla özel bir an paylaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “kız çocukları ve babalarıyla ilk dans” atölyesi, Sanat Sokağı Fuaye Alanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Tansu Uzun, “Kız çocuklarımızın farkındalık kazanması ve babalarıyla birlikte unutulmaz bir anı yaşamaları için bu etkinliği düzenledik. İstedik ki, bu özel günde ilk danslarını en sevdikleriyle yapsınlar ve ilerleyen yıllarda güzel bir hatıra olarak hatırlasınlar.” dedi.

Etkinliğin sonunda konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop ise 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün Birleşmiş Milletler tarafından, kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla ilan edildiğini hatırlatarak, “Bu anlamlı gün kapsamında farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenledik. Bugün burada çok güzel bir akşam yaşadık.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte babalarına eşlik eden kız çocukları, “Bugün bizim günümüz. Babalarımızla dans ettiğimiz için çok mutluyuz. Belediye Başkanımıza bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederiz.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Etkinliğe katılan babalar, “Çok güzel ve anlamlı bir akşam oldu. İlk dansımızı yaptık, bu anı hiç unutmayacağız. Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Atölye sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, etkinliğe destek veren Tango Eskişehir Kursu’na katkılarından dolayı plaket takdim etti.