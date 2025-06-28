1995 yılından bu yana ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Büyükşehir Belediyesi Aşevi, bu kez Halk Ekmek tarafından üretilen yüksek besin değerine sahip Küllüoba Ekmeğini vatandaşlarla buluşturdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek A.Ş. tarafından üretilen Küllüoba Ekmeği, Aşevi görevlileri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldı. Katkı maddesi içermeyen ve geleneksel yöntemlerle üretilen bu özel ekmek, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Günümüz ekmeklerinden farklı bir formda üretilen Küllüoba Ekmeği, taş değirmende öğütülen Kavılca, Horasan, Gacer buğdayı ile mercimek unundan, düşük glütenle ve çörek benzeri bir yapıda hazırlanıyor. Tamamen doğal malzemeler kullanılarak üretilen ekmek, tarihi dokusuna uygun şekilde formüle ediliyor ve koruyucu içermiyor.

Yılın 12 ayı boyunca binlerce gerçek ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştıran Aşevi, hem belediyenin kendi kaynaklarıyla hem de hayırsever Eskişehirlilerin bağışlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank Eskişehir Şubesi’ndeki TR78 0001 5001 5800 7319 7544 35 IBAN numaralı hesaba nakit bağışta bulunabiliyor. Yapılan bağışlar, Aşevi’nin mutfağında pişen yemeklerle sofraları bereketlendirmeye devam edecek.