İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Paylaşımında, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu kaydetti.