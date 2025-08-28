Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Enez’de planlanan 14 türbinli Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (DRES) projesine verilen “ÇED olumlu” kararına karşı çıktı. Dernek Başkanı Ayten Eren, halkın görüşünün alınmadığını belirterek kararın iptalini talep etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Enez ilçesine bağlı Büyükevren, Küçükevren ve Gülçavuş köylerinde kurulması planlanan 14 türbinli Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (DRES) projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararına tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Ayten Eren, projenin şeffaflıktan yoksun olduğunu ve halkın katılımı olmadan alındığını vurgulayarak, kararın geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

“Sürdürülebilir Yaşam Enerjiden Daha Değerli”Eren, projeye karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “Bağımsız çevresel ve teknik incelemeler yapılmalı, halk sürece aktif katılmalı. Sürdürülebilir yaşam ve ekoloji, enerjiden çok daha önemlidir” dedi.

Şirket odaklı kararların kamu yararına olmadığını ifade eden Eren, yerel halkın görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Eren, ÇED sürecinin 14 Ağustos 2023’te başlayıp 15 Ağustos 2025’te olumlu kararla sonuçlandığını hatırlatarak, bu dönemde bölgede çıkan yangınların halkta “kasıt” şüphesi uyandırdığını belirterek, “Yangınlar ve karar alma süreçlerindeki şeffaflık eksikliği halkta güvensizlik yaratıyor. Muhtarların itiraz dilekçeleri, yerel direnişin güçlü bir göstergesidir” diye konuştu.

SAĞLIK VE EKOSİSTEM RİSKLERİ

Rüzgar türbinlerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine dikkat çeken Eren, türbinlerin düşük frekanslı gürültüsünün uyku bozukluğu, baş ağrısı ve hafıza sorunlarına yol açabileceğini, “Rüzgar Türbini Sendromu”nun bazı bölgelerde insanları evlerini terk etmeye zorladığını ifade etti. Ayrıca, türbinlerin kuşlar, yarasalar ve arılar gibi yaban hayatına zarar verebileceğini, uzmanların bu tür projelerin denizde yapılmasının daha güvenli olduğunu önerdiğini belirtti.

Eren, bölgedeki muhtarların ve halkın, yasal bir aylık itiraz hakkını kullanmaya hazırlandığını belirterek, dernek olarak bilgi toplantıları ve şeffaf süreçler talep ettiklerini vurguladı.