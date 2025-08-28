Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahalle grup yollarını yenilemeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - 2025 yaz sathi asfalt dönemini oldukça verimli bir şekilde ilerleten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’a bağlı kırsalda yer alan ve Akgedik Mahallesi ile Kurbanlı Mahallesi arasında kalan ve eski Ankara yoluna kadar uzanan 15 kilometrelik grup yol ağında sathi serim faaliyetini tamamladı.

Kademe kademe gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bozuk zemini söküp, yol ağını genişletti ve ardından kombi araçlar vasıtasıyla çift kat sathi asfalt serimini uyguladı.

Akgedik, Dadalı, Kayadibi, Sağlıklı ve Kurbanlı Mahallelerini birbirine bağlayan ve hemen yanında inşa süreci hızla ilerleyen Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu yol ağında ulaşım kalitesi üst seviyeye çıkartıldı. Tarımsal üretiminde yoğun yapıldığı bir bölgede gerçekleştirilen yol çalışmalarının tamamlanması ulaşım kolaylığı da sağladı.